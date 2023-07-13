ФСБ задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста за госизмену

ФСБ задержала ЛГБТ-активиста из Орловской области, ранее сменившего пол, по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

Уроженца Пермского края задержали за финансирование ВСУ

По данным ведомства, задержанный оказывал Вооруженным силам Украины финансовую помощь, «направленную против безопасности России».

«Активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо", признанного в РФ иностранным агентом, администратор тематического антироссийского информационного ресурса осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины», — приводит ТАСС сообщение ЦОС.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о госизмене, пишет RT. Правоохранители продолжают следственные действия.

Ранее ФСБ задержала за госизмену жителя Хабаровского края, финансировавшего ВСУ криптовалютой, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ВСУЗадержаниеГосизменаФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры