ФСБ задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста за госизмену
ФСБ задержала ЛГБТ-активиста из Орловской области, ранее сменившего пол, по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
По данным ведомства, задержанный оказывал Вооруженным силам Украины финансовую помощь, «направленную против безопасности России».
«Активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо", признанного в РФ иностранным агентом, администратор тематического антироссийского информационного ресурса осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины», — приводит ТАСС сообщение ЦОС.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о госизмене, пишет RT. Правоохранители продолжают следственные действия.
Ранее ФСБ задержала за госизмену жителя Хабаровского края, финансировавшего ВСУ криптовалютой, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru