Экс-замглавы курской корпорации арестовали по делу о строительстве линий обороны
Бывший заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Игорь Грабин арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба судебной системы Курской области.
По версии следствия, он необоснованно расходовал денежные средства, которые были предназначены для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. При этом общий ущерб составил более 173 миллиона рублей.
Грабин распоряжался деньгами и имуществом компании с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года. Против него возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Грабину может грозить до десяти лет лишения свободы.
Ранее СМИ сообщали, что экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог покинуть свой пост в связи с хищениями при строительстве защитных линий, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru