Экс-замглавы курской корпорации арестовали по делу о строительстве линий обороны

По версии следствия, он необоснованно расходовал денежные средства, которые были предназначены для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. При этом общий ущерб составил более 173 миллиона рублей.

Грабин распоряжался деньгами и имуществом компании с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года. Против него возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Грабину может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщали, что экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог покинуть свой пост в связи с хищениями при строительстве защитных линий, напоминает «Радиоточка НСН».

