В Курганской области спасли более 50 человек при пожаре в общежитии

Сотрудники МЧС спасли 51 человека при пожаре в общежитии в городе Шадринске Курганской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Уфе произошел пожар в магазине «Светофор»

В 5-этажном общежитии загорелись 2 комнаты. Сотрудники МЧС России эвакуировали 51 человека. Одна женщина травмирована.

Пожар был ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Ранее НСН сообщало о пожаре в Уфе в магазине «Светофор».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:Курганская ОбластьПожарные

Горячие новости

Все новости

партнеры