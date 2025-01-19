В Курганской области спасли более 50 человек при пожаре в общежитии
19 января 202514:58
Сотрудники МЧС спасли 51 человека при пожаре в общежитии в городе Шадринске Курганской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В 5-этажном общежитии загорелись 2 комнаты. Сотрудники МЧС России эвакуировали 51 человека. Одна женщина травмирована.
Пожар был ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.
Ранее НСН сообщало о пожаре в Уфе в магазине «Светофор».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru