В Уфе произошел пожар в магазине «Светофор»

Пожар произошел в магазине «Светофор» в Уфе. Об этом сообщило управление МЧС по Башкирии.

Как отметили в ведомстве, сообщение о ЧП в торговом объекте в Советском районе Уфы поступило в 01:39 мск. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров, обрушилась кровля. Возгорание уже локализовано.

Прокуратура Башкирии начала проверку в связи с пожаром. Надзорное ведомство проконтролирует выполнение требований законодательства о пожарной безопасности.

Ранее неподалеку от села Чунояр в Красноярском крае загорелся деревообрабатывающий цех на 1,2 тысячи «квадратов», пожар был локализован.

