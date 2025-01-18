В Уфе произошел пожар в магазине «Светофор»
Пожар произошел в магазине «Светофор» в Уфе. Об этом сообщило управление МЧС по Башкирии.
Как отметили в ведомстве, сообщение о ЧП в торговом объекте в Советском районе Уфы поступило в 01:39 мск. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров, обрушилась кровля. Возгорание уже локализовано.
Прокуратура Башкирии начала проверку в связи с пожаром. Надзорное ведомство проконтролирует выполнение требований законодательства о пожарной безопасности.
Ранее неподалеку от села Чунояр в Красноярском крае загорелся деревообрабатывающий цех на 1,2 тысячи «квадратов», пожар был локализован.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru