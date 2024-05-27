В Куйбышевском районе Самары ввели карантин из-за заболевшего бруцеллезом скота

По данным СМИ, речь идет о вспышке мальтийской лихорадки — это бруцеллез мелкого рогатого скота. Очаг обнаружили на территории подсобного хозяйства. Теперь туда никому нельзя заходить, запрещено лечение больных животных, их вывоз и ввоз, доение овец и коз, а также изготовление сыров из их молока.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что в России отсутствуют риски завоза и распространения африканской лихорадки Ласса, отмечает RT.

