В Куйбышевском районе Самары ввели карантин из-за заболевшего бруцеллезом скота

В Самаре нашли заболевание, приводящее к потере памяти и галлюцинациям — власти закрыли Куйбышевский район на карантин, передает издание «Самара онлайн».

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По данным СМИ, речь идет о вспышке мальтийской лихорадки — это бруцеллез мелкого рогатого скота. Очаг обнаружили на территории подсобного хозяйства. Теперь туда никому нельзя заходить, запрещено лечение больных животных, их вывоз и ввоз, доение овец и коз, а также изготовление сыров из их молока.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что в России отсутствуют риски завоза и распространения африканской лихорадки Ласса, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Татьяна Подойницына
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