В Крыму заявили о планах восстановить морское сообщение с Бердянском и Мариуполем

«Восстановление морских маршрутов — это часть экономической интеграции. Морские маршруты между Бердянском и Керчью, Мариуполем и Керчью существовали исторически», — отметил Мурадов в беседе с РИА Новости.

Для налаживания морского сообщения необходимо, чтобы появились перевозимые грузы и пассажиропоток, отмечает Газета.ру.

Ранее стало известно, что с 1 июля между Крымом и Мелитополем запустят пассажирские поезда. Три вагона вместимостью 250 пассажирских мест будут курсировать в тестовом режиме. Сообщение между регионами появится впервые за восемь лет, отмечает РЕН ТВ.

