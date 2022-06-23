В Крыму заявили о планах восстановить морское сообщение с Бердянском и Мариуполем
Крым намерен восстановить морское пассажирское и грузовое сообщение с портами Бердянска и Мариуполя. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«Восстановление морских маршрутов — это часть экономической интеграции. Морские маршруты между Бердянском и Керчью, Мариуполем и Керчью существовали исторически», — отметил Мурадов в беседе с РИА Новости.
Для налаживания морского сообщения необходимо, чтобы появились перевозимые грузы и пассажиропоток, отмечает Газета.ру.
Ранее стало известно, что с 1 июля между Крымом и Мелитополем запустят пассажирские поезда. Три вагона вместимостью 250 пассажирских мест будут курсировать в тестовом режиме. Сообщение между регионами появится впервые за восемь лет, отмечает РЕН ТВ.
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