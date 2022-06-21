Поезда запустят между Крымом и Мелитополем с 1 июля

Поезда до Крыма запустят из Мелитополя с 1 июля. Об этом сообщил глава «Мелитопольских железных дорог» Алексей Ефремов, передает ТАСС.

Минтранс обсуждает с Минобороны снятие ограничений на полеты в Крым

Отмечается, что с июля железнодорожное сообщение заработает в тестовом режиме.

Ранее власти Донецкой народной республики заявили об открытии маршрута в Крым через Мариуполь, Мелитополь и Херсон для гражданских автомобилей.

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