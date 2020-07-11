В Крыму заявили о падении цен на авиаперелеты на полуостров
Стоимость на авиаперелеты в Крым на июль-август в среднем снизилась на 15-25% в зависимости от направления - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.
«По нашим данным, стоимость авиабилетов в Крым в июле-августе этого года в среднем снизилась на 15-25% в зависимости от направления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил министр.
Расширение логистических возможностей и географии полетов сделало Крым еще более доступным для туристов. На авиасообщение приходится 35,5% турпотоков, на Крымский мост – около 60%, на железнодорожный транспорт - порядка 5%.
«Росту турпотока способствует расширение географии полетов», -рассказали в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.
11 июля международный аэропорт Симферополь принял первый в новейшей истории Крыма прямой рейс из Владивостока, который прибыл с полной загрузкой.
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