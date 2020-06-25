Дальний Восток и Крым соединят авиасообщением текущим летом

Авиасообщение между Крымом и Дальним Востоком впервые появится этим летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крымский Минтуризм.

В Крыму после 1 июля продлят ряд ограничений из-за коронавируса

В ведомстве отметили, что в целом маршрутная сеть в Крыму увеличится до 46 направлений до конца июня. В настоящее время полуостров соединен авиасообщением с 30 направлениями.

В Минтуризме региона отметили, что из-за высокой конкуренции на крымское направление наблюдается снижение цен на авиабилеты на полуостров. Кроме того, в ведомстве отметили, что существует программа субсидирования для молодежи до 23 лет и для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Дальний ВостокКрымСамолеты
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