Дальний Восток и Крым соединят авиасообщением текущим летом

В ведомстве отметили, что в целом маршрутная сеть в Крыму увеличится до 46 направлений до конца июня. В настоящее время полуостров соединен авиасообщением с 30 направлениями.

В Минтуризме региона отметили, что из-за высокой конкуренции на крымское направление наблюдается снижение цен на авиабилеты на полуостров. Кроме того, в ведомстве отметили, что существует программа субсидирования для молодежи до 23 лет и для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.



