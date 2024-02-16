В Крыму задержали похищенную в 2019 году на Карибах яхту
Похищенную группой российских туристов в 2019 году на Карибских островах яхту задержали в Севастополе. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
По данным ведомства, севастопольские таможенники пресекли попытку незаконной легализации судна, похищенного весной 2019 года.
«Яхта была задержана. Судно не было задекларировано и имеет статус иностранного товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 8 млн рублей», — указали в ФТС.
Известно, что отдыхавшие на островах Антигуа и Барбуда россияне взяли яхту напрокат, перегнали ее на родину и зарегистрировали по фальшивым документам. Затем они стали сдавать судно, стоимость которого составляет 30 млн рублей, в аренду для морских прогулок по побережью Черного моря в РФ и Турции.
Таможня возбудила уголовные дела об уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации приобретенного преступным путем имущества. Полиция на Карибах также возбудила дело, инициатора совершения преступления объявили в международный розыск.
Ранее таможенники задержали обмундирование с символикой ВСУ при проверке на пункте пропуска «Забайкальск» грузового поезда, следовавшего из Китая в Польшу, пишет «Свободная пресса». Всего было задержано восемь контейнеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru