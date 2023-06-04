В Крыму взломали трансляцию кабельных операторов

Хакеры взломали трансляцию некоторых кабельных каналов в Крыму, заявил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Информационный терроризм»: в Крыму опровергли заявления Киева об «эвакуации» населения

Операторы начали отключать сигнал. Эфирное телевидение работает в обычном режиме, уточнил чиновник.

В Крыму 22 марта злоумышленники взломали радиоэфир. Местным жителям транслировали сообщения об «эвакуации» с полуострова, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТелевидениеХакерыКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры