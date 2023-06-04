В Крыму взломали трансляцию кабельных операторов
4 июня 202319:45
Хакеры взломали трансляцию некоторых кабельных каналов в Крыму, заявил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Операторы начали отключать сигнал. Эфирное телевидение работает в обычном режиме, уточнил чиновник.
В Крыму 22 марта злоумышленники взломали радиоэфир. Местным жителям транслировали сообщения об «эвакуации» с полуострова, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru