«Информационный терроризм»: в Крыму опровергли заявления Киева об «эвакуации» населения

Подобные сообщения депутат назвал информационным терроризмом. Он сравнил действия Киева с политикой министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

По словам Гемпеля, придумать вброс об эвакуации населения из Крыма мог человек с больной фантазией или принимающий запрещенные вещества.

«Идиотские заявления не смогут у крымчан посеять панику», - сказал парламентарий.

Накануне Генштаб ВСУ распространил фейк о выводе подразделений российской армии из города Новая Каховка Херсонской области. В командовании украинской армии объяснили публикацию «некорректным использованием имеющихся данных», пишет НСН.

