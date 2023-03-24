«Информационный терроризм»: в Крыму опровергли заявления Киева об «эвакуации» населения
Депутат крымского парламента Юрий Гемпель прокомментировал заявления украинской разведки о якобы начале эвакуации населения полуострова, передает РИА Новости.
Подобные сообщения депутат назвал информационным терроризмом. Он сравнил действия Киева с политикой министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.
По словам Гемпеля, придумать вброс об эвакуации населения из Крыма мог человек с больной фантазией или принимающий запрещенные вещества.
«Идиотские заявления не смогут у крымчан посеять панику», - сказал парламентарий.
Накануне Генштаб ВСУ распространил фейк о выводе подразделений российской армии из города Новая Каховка Херсонской области. В командовании украинской армии объяснили публикацию «некорректным использованием имеющихся данных», пишет НСН.
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