В Крыму возбудили дело против мужчины, выбросившего кошку с обрыва

В Крыму возбудили уголовное дело против мужчины, который сбросил кошку с высоты смотровой площадки у замка «Ласточкино гнездо», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленника задержали, и он признался в содеянном. В отношении него возбуждено дело по статье о жестоком обращении с животными.

В Крыму неизвестный выкинул с обрыва кошку

Следственные мероприятия проводит отдел полиции № 1 «Алупкинский» УМВД России по Ялте. По решению правоохранителей задержанный помещен в медицинское учреждение на десять суток.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Уголовное ДелоКрым

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