В Крыму возбудили дело против мужчины, выбросившего кошку с обрыва
В Крыму возбудили уголовное дело против мужчины, который сбросил кошку с высоты смотровой площадки у замка «Ласточкино гнездо», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным полиции, злоумышленника задержали, и он признался в содеянном. В отношении него возбуждено дело по статье о жестоком обращении с животными.
Следственные мероприятия проводит отдел полиции № 1 «Алупкинский» УМВД России по Ялте. По решению правоохранителей задержанный помещен в медицинское учреждение на десять суток.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США могут получить контроль над Фондом восстановления Украины
- Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
- Южная Корея отменила часть антироссийских санкций
- Мирный житель был ранен при атаке Волоконовского района Белгородской области
- В Крыму возбудили дело против мужчины, выбросившего кошку с обрыва
- Трамп не встретил приехавшего в Белый дом Макрона
- «НАШЕ Радио» соберет на Масленицу драйвовый концерт в парке «Сказка»
- Шахматист Карякин заявил, что его не касаются санкции Евросоюза
- США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН
- В Санкт-Петербурге появится Музей бомжей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru