В Крыму возбудили дело против мужчины, выбросившего кошку с обрыва

В Крыму возбудили уголовное дело против мужчины, который сбросил кошку с высоты смотровой площадки у замка «Ласточкино гнездо», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленника задержали, и он признался в содеянном. В отношении него возбуждено дело по статье о жестоком обращении с животными.