В Крыму восстановили движение по перегону железной дороги

Движение возобновлено как на железнодорожном перегоне Джанкой — Симферополь, так и на участке автомобильной дороги Симферополь — Армянск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на минтранс региона.

Ранее в Крыму было временно приостановлено движение поездов на участке от Симферополя до Джанкоя, а также автомобилей на дороге от Симферополя до Армянска. Ожидалось, что ограничения продлятся до 22:00 мск.