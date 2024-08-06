В Крыму восстановили движение по перегону железной дороги

Движение возобновлено как на железнодорожном перегоне Джанкой — Симферополь, так и на участке автомобильной дороги Симферополь — Армянск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на минтранс региона.

Ранее в Крыму было временно приостановлено движение поездов на участке от Симферополя до Джанкоя, а также автомобилей на дороге от Симферополя до Армянска. Ожидалось, что ограничения продлятся до 22:00 мск.

В очереди на Крымский мост находится около двух тысяч машин

В конце июля в очереди на мост образовалась большая пробка, в котором находилось почти тысяча автомобилей.

Со стороны Тамани в очереди стояло 225 транспортных средств, в то время как со стороны Керчи скопилось около 740 автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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