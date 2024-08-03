В очереди на Крымский мост находится около двух тысяч машин
3 августа 202409:34
Почти две тысячи автомобилей находятся в очереди на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал информцентра по автодорогам о ситуации на подходах к переправе.
По состоянию на 09:00 мск со стороны Тамани скопилось 1440 машин, время ожидания — почти четыре часа.
«В очереди со стороны Керчи... 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — отмечается в сообщении.
Утром 3 августа на Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта, ограничения действовали более полутора часов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru