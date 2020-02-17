В Крыму в ближайшие дни ожидается до 14 градусов тепла

Метеорологи крымского Гидрометцентра спрогнозировали на полуострове теплую погоду без осадков на ближайшие дни. Об этом сообщает «КИА».

Как ожидается теплая погода установится в республике с 18 февраля. Температура ночью будет опускаться до -3, а днем воздух прогреется до +14 градусов.

Ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в марте в европейской части России возможны сильные морозы. По его словам, температура воздуха может опуститься до -10 градусов.