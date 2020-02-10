В Крыму спрогнозировали шторм
10 февраля 202022:48
Метеорологи спрогнозировали обилие осадков и усиление ветра на полуострове 11-12 февраля. Об этом сообщает «КИА».
В частности, в республике ожидаются сильный дождь, в горах снег, а на дорогах образование гололедицы. По прогнозу, ветер усилится до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.
Ранее сообщалось, что снежная метель со шквалистым ветром надвигается на центральную Россию, в том числе, столицу. Согласно прогнозам синоптиков, непогода будет сохраняться в течение двух суток.
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