В Крыму спрогнозировали шторм

Метеорологи спрогнозировали обилие осадков и усиление ветра на полуострове 11-12 февраля. Об этом сообщает «КИА».

В частности, в республике ожидаются сильный дождь, в горах снег, а на дорогах образование гололедицы. По прогнозу, ветер усилится до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.

Ранее сообщалось, что снежная метель со шквалистым ветром надвигается на центральную Россию, в том числе, столицу. Согласно прогнозам синоптиков, непогода будет сохраняться в течение двух суток.

