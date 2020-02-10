Москву накроет метель с сильным ветром

Серьёзная снежная метель со шквалистым ветром надвигается на центральную Россию, в том числе, столицу. Предупреждение распространило министерство по чрезвычайным ситуациям. В порывах ветер может достигать 20 метров в секунду.

Мокрый снег накроет сразу четыре центральных региона - Воронежскую, Липецкую, Орловскую и Московскую области, сообщает ОТР. Днём будет оттепель, ночью столбики термометров опустятся ниже нуля.

Дорожные службы призвали к осторожности водителей и пешеходов в связи с гололедицей. Согласно прогнозу, непогода сохранится в течение двух суток.

Между тем, циклон из Арктики может принести 30-градусные морозы на Урал, похолодание уже пришло в регион. По данным Гисметео, самые морозы ожидаются ночью, сообщает «Свободная пресса». Однако к выходным должно значительно потеплеть.

