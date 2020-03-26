В Крыму спецгруппы будут следить за соблюдением карантина
В Крыму специальные мобильные группы будут следить за соблюдением введенного режима карантина. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на главу Совета министров республики Юрия Гоцанюка.
По словам Гоцанюка, целью создания спецгруп является помощь врачам и работникам медучреждений.
В группы вошли представители правоохранительных органов, социальные работники, работники центров реабилитации, сотрудники отделов ГО, представители нацгвардии и казачества. Отмечается, что спецгруппы образованы в каждом городе полуострова.
Накануне в Минздраве Крыма назвали города, где зарегистрированы зараженные коронавирусом люди.
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