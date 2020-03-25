В Крыму назвали города, где зафиксирован коронавирус
25 марта 202021:20
В Минздраве Крыма назвали города, где зарегистрированы зараженные коронавирусом люди. Об этом сообщает «КИА».
По данным регионального ведомства здравоохранения, в стационарах республики с находятся 52 человека, у семи из них подтверждено заражение коронавирусом. В частности, один из них находится в Евпатории, четыре человека - в Ялте, еще два человека – в Симферополе.
В целом в регионе под наблюдением врачей находятся 1345 человек.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о состоянии зараженных крымчан.
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