В Крыму назвали города, где зафиксирован коронавирус

В Минздраве Крыма назвали города, где зарегистрированы зараженные коронавирусом люди. Об этом сообщает «КИА».

По данным регионального ведомства здравоохранения, в стационарах республики с находятся 52 человека, у семи из них подтверждено заражение коронавирусом. В частности, один из них находится в Евпатории, четыре человека - в Ялте, еще два человека – в Симферополе.

В целом в регионе под наблюдением врачей находятся 1345 человек.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о состоянии зараженных крымчан.

