В Крыму спасатели предупредили о надвигающемся шторме

На следующей неделе метеорологи пообещали повышение температуры до 28-33 градусов, в горах - до 21-27 градусов. Ветер северо-восточного направления будет дуть в центральных и восточных районах со скоростью до 15-20 метров в секунду.

Напомним, Крым пережил с начала лет два мощных циклона. В середине июня из-за ливней были подтоплены территории Керчи Ялты, частично - Феодосии, Ленинского и Кировского районов полуострова. На территории Крыма пришлось вводить режим ЧС.

После ливней 4 июля больше всего пострадал Бахчисарайский район Крыма. Здесь вышли из берегов реки из-за выпадения двухмесячной нормы осадков. более 100 домов в трех селах оказались в зоне подтопления.

