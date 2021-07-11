В Крыму спасатели предупредили о надвигающемся шторме
Крымские спасатели объявили штормовое предупреждение. На полуострове до конца дня прогнозируют сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер 20-25 метров в секунду.
На следующей неделе метеорологи пообещали повышение температуры до 28-33 градусов, в горах - до 21-27 градусов. Ветер северо-восточного направления будет дуть в центральных и восточных районах со скоростью до 15-20 метров в секунду.
Напомним, Крым пережил с начала лет два мощных циклона. В середине июня из-за ливней были подтоплены территории Керчи Ялты, частично - Феодосии, Ленинского и Кировского районов полуострова. На территории Крыма пришлось вводить режим ЧС.
После ливней 4 июля больше всего пострадал Бахчисарайский район Крыма. Здесь вышли из берегов реки из-за выпадения двухмесячной нормы осадков. более 100 домов в трех селах оказались в зоне подтопления.
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