Хуснуллин заявил, что ливни заполнили водохранилища Крыма на два года
Шторм и сильные ливни, прошедшие в Крыму этим летом, решили проблему дефицита воды на ближайшие два года. Об этом рассказал зампред правительства России Марат Хуснуллин.
"Из хорошего – все водохранилища в Крыму наполнились водой, учитывая острый дефицит воды теперь у нас запас на этот год, а еще и на переходящий", - заявил Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".
При этом вице-премьер подчеркнул, что совокупный ущерб от подтопления эксперты оценили в 10 миллиардов рублей. Он напомнил, что власти уже готовят документацию, необходимую для выделения денег из бюджета.
Хуснуллин добавил, что очистные сооружения в Крыму необходимо подготовить и отремонтировать, так как они не были готовы к работе в режиме ЧС. По словам запреда, будут проведены мероприятия по очистке воды, прочистке ливневок и канализации.
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