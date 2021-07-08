Хуснуллин заявил, что ливни заполнили водохранилища Крыма на два года

"Из хорошего – все водохранилища в Крыму наполнились водой, учитывая острый дефицит воды теперь у нас запас на этот год, а еще и на переходящий", - заявил Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".



При этом вице-премьер подчеркнул, что совокупный ущерб от подтопления эксперты оценили в 10 миллиардов рублей. Он напомнил, что власти уже готовят документацию, необходимую для выделения денег из бюджета.

Хуснуллин добавил, что очистные сооружения в Крыму необходимо подготовить и отремонтировать, так как они не были готовы к работе в режиме ЧС. По словам запреда, будут проведены мероприятия по очистке воды, прочистке ливневок и канализации.

