Хуснуллин заявил, что ливни заполнили водохранилища Крыма на два года

Шторм и сильные ливни, прошедшие в Крыму этим летом, решили проблему дефицита воды на ближайшие два года. Об этом рассказал зампред правительства России Марат Хуснуллин.

«Залп» по Крыму и Сочи. Черноморскому побережью предсказали новые катаклизмы

"Из хорошего – все водохранилища в Крыму наполнились водой, учитывая острый дефицит воды теперь у нас запас на этот год, а еще и на переходящий", - заявил Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом вице-премьер подчеркнул, что совокупный ущерб от подтопления эксперты оценили в 10 миллиардов рублей. Он напомнил, что власти уже готовят документацию, необходимую для выделения денег из бюджета.

Хуснуллин добавил, что очистные сооружения в Крыму необходимо подготовить и отремонтировать, так как они не были готовы к работе в режиме ЧС. По словам запреда, будут проведены мероприятия по очистке воды, прочистке ливневок и канализации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Марат ХуснуллинДождиВодаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры