В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Власти Крыма заявляют о повышенном интересе к курортам полуострова со стороны украинских туристов. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель комитета парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он отметил, что на границе с Украиной в очередной раз фиксируется рост очередей.
Также Черняк добавил, что курорты полуострова по-прежнему являются «самым известным, популярным и реальным местом отдыха» для жителей Украины.
Как пишет КИА, ранее в июне рост числа туристов из Украины зафиксировали в погрануправлении ФСБ. В частности, сообщалось, что в сутки пограничники оформляют около полутора тысяч машин и 11 тысяч человек.
Добавим, также Алексей Черняк заявил, что в Крыму планируют развивать альтернативные виды отдыха. Он подчеркнул, что власти собираются уделять повышенное внимание развитию горного кластера. В нем, кроме зимних видов спорта, есть конный и пеший туризм. Также он упомянул, что в планах министерства развитие других видов отдыха: сельского туризма, экотуризма, винного туризма и других. Они должны стать точкой роста для крымских регионов, которые не имеют морского побережья.
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