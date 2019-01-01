В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов

Власти Крыма заявляют о повышенном интересе к курортам полуострова со стороны украинских туристов. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель комитета парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он отметил, что на границе с Украиной в очередной раз фиксируется рост очередей.

Также Черняк добавил, что курорты полуострова по-прежнему являются «самым известным, популярным и реальным местом отдыха» для жителей Украины.