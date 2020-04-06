В Крыму с 13 апреля откроется новый медцентр для лечения пациентов с коронавирусом
В Крыму новый медицинский центр им. Семашко с 13 апреля будет готов принимать на лечение пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на вице-премьера республики Евгения Кабанова.
Отмечается, что в настоящее время на объекте завершаются работы по подключению инженерных сетей и оборудования. По словам Кабанова, больница готова на 99%.
Кабанов отметил, что уже на нескольких этажах ведется установка аппаратов по искусственной вентиляции легких. Всего в больницу завезено 80 аппаратов. Вице-премьер также отметил, что юридически медцентр пока работать не будет, поскольку все монтажные работы по объекту завершатся в апреле, после чего Минздрав начнет лицензирование учреждения.
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