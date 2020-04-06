В Крыму с 13 апреля откроется новый медцентр для лечения пациентов с коронавирусом

Отмечается, что в настоящее время на объекте завершаются работы по подключению инженерных сетей и оборудования. По словам Кабанова, больница готова на 99%.

Кабанов отметил, что уже на нескольких этажах ведется установка аппаратов по искусственной вентиляции легких. Всего в больницу завезено 80 аппаратов. Вице-премьер также отметил, что юридически медцентр пока работать не будет, поскольку все монтажные работы по объекту завершатся в апреле, после чего Минздрав начнет лицензирование учреждения.

