Власти Крыма прокомментировали возможность введения комендантского часа
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк прокомментировал возможность введения комендантского часа на территории республики в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает «КИА».
По словам Гоцанюка, комендантский час не вводится и не будет введен на полуострове. При этом глава республиканского кабмина подчеркнул важность самоизоляции и призвал жителей Крыма выходить из дома только в экстренных случаях.
В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов отметил, что решение о мерах по борьбе с коронавирусом на полуострове будет принято в ближайшие дни. Напомним, российский президент Владимир Путин в четверг в своем обращении к россиянам предоставил региональным властям право введения ограничительных мер в борьбе с коронавирусом в зависимости от эпидемиологической ситуации в области.
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