Власти Крыма прокомментировали возможность введения комендантского часа

По словам Гоцанюка, комендантский час не вводится и не будет введен на полуострове. При этом глава республиканского кабмина подчеркнул важность самоизоляции и призвал жителей Крыма выходить из дома только в экстренных случаях.

В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов отметил, что решение о мерах по борьбе с коронавирусом на полуострове будет принято в ближайшие дни. Напомним, российский президент Владимир Путин в четверг в своем обращении к россиянам предоставил региональным властям право введения ограничительных мер в борьбе с коронавирусом в зависимости от эпидемиологической ситуации в области.

