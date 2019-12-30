В Крыму рассчитывают на открытие авиасообщения и ж/д перевозок с Белоруссией

30 декабря 201922:34

Крымские белорусы намерены обратиться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой открыть прямое авиасообщение и пассажирские ж/д перевозки с Крымом. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь через Крымский мост

Как заявил агентству глава Региональной белорусской национально-культурной автономии Роман Чегринец, решение обратиться к Лукашенко было принято после запуска движения по железнодорожной ветке Крымского моста. В частности, в общине выступают за запуск движения между Минском и Симферополем.

Также в общине отмечают, что в случае открытия прямых сообщений число туристов из Белоруссии на полуострове возрастет.

Кроме того, в общине выступают за открытие в республике консульства Белоруссии, поскольку община не всегда может оказать необходимую поддержку приезжающим в Крым белорусам.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: скриншот Яндекс.Карты
ТЕГИ:КрымБелоруссия