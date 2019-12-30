В Крыму рассчитывают на открытие авиасообщения и ж/д перевозок с Белоруссией
Крымские белорусы намерены обратиться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой открыть прямое авиасообщение и пассажирские ж/д перевозки с Крымом. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Как заявил агентству глава Региональной белорусской национально-культурной автономии Роман Чегринец, решение обратиться к Лукашенко было принято после запуска движения по железнодорожной ветке Крымского моста. В частности, в общине выступают за запуск движения между Минском и Симферополем.
Также в общине отмечают, что в случае открытия прямых сообщений число туристов из Белоруссии на полуострове возрастет.
Кроме того, в общине выступают за открытие в республике консульства Белоруссии, поскольку община не всегда может оказать необходимую поддержку приезжающим в Крым белорусам.
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