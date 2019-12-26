Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь через Крымский мост

Первый регулярный поезд из Москвы прибыл в Симферополь через Крымский мост. Транспортный переход пассажирский состав пересёк минувшей ночью, также как и за сутки до этого первые поезд из Санкт-Петербурга.

Фирменный поезд из российской столицы отправился в Крым с Казанского вокзала поздней ночью во вторник, 24 декабря. Расстояние чуть более двух тысяч километров он преодолел за 33 часа, сообщает РЕН ТВ.