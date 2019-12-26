Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь через Крымский мост

26 декабря 201909:11

Первый регулярный поезд из Москвы прибыл в Симферополь через Крымский мост. Транспортный переход пассажирский состав пересёк минувшей ночью, также как и за сутки до этого первые поезд из Санкт-Петербурга.

Фирменный поезд из российской столицы отправился в Крым с Казанского вокзала поздней ночью во вторник, 24 декабря. Расстояние чуть более двух тысяч километров он преодолел за 33 часа, сообщает РЕН ТВ.

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Четыре двухэтажных поезда с вагонами купе и СВ без плацкарта будут ходить между Москвой и столицей Крыма под номерами 27/28.

Официально железнодорожное движение по Крымскому мосту открыл в минувший понедельник президент РФ Владимир Путин.

Он лично проехал в кабине машиниста из Керчи в Тамань, после чего дал добро на отправление первого регулярного поезда из северной столицы в Севастополь.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Тимкив
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