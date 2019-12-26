Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь через Крымский мост
Первый регулярный поезд из Москвы прибыл в Симферополь через Крымский мост. Транспортный переход пассажирский состав пересёк минувшей ночью, также как и за сутки до этого первые поезд из Санкт-Петербурга.
Фирменный поезд из российской столицы отправился в Крым с Казанского вокзала поздней ночью во вторник, 24 декабря. Расстояние чуть более двух тысяч километров он преодолел за 33 часа, сообщает РЕН ТВ.
Четыре двухэтажных поезда с вагонами купе и СВ без плацкарта будут ходить между Москвой и столицей Крыма под номерами 27/28.
Официально железнодорожное движение по Крымскому мосту открыл в минувший понедельник президент РФ Владимир Путин.
Он лично проехал в кабине машиниста из Керчи в Тамань, после чего дал добро на отправление первого регулярного поезда из северной столицы в Севастополь.
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