В Крыму прогнозируют рекордную жару
13 августа22:09
В ближайшие дни жители Крыма смогут насладиться по-настоящему жаркими летними днями. Так прогнозируют синоптики регионального Гидрометцентра, пишет РИА Новости.
По информации метеорологов, температура воздуха на полуострове превысит 35 градусов по Цельсию. Такая погода ожидается с 16 августа.
Как отмечается, эти показатели близки к рекордным, абсолютный максимум в Крыму составляет +38-+41 градус по Цельсию.
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