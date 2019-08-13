В Крыму прогнозируют рекордную жару

В ближайшие дни жители Крыма смогут насладиться по-настоящему жаркими летними днями. Так прогнозируют синоптики регионального Гидрометцентра, пишет РИА Новости.

По информации метеорологов, температура воздуха на полуострове превысит 35 градусов по Цельсию. Такая погода ожидается с 16 августа.

Как отмечается, эти показатели близки к рекордным, абсолютный максимум в Крыму составляет +38-+41 градус по Цельсию.


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