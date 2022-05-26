В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
26 мая 202220:20
Высокий уровень террористической опасности продлен в Крыму до 10 июня в нескольких районах. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов. Также он распространится на объекты министерств транспoрта, ЖКХ, здравоoохранения, энергетики, промпoлитики и госкoмитета по водному хoзяйству.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru