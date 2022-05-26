В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности продлен в Крыму до 10 июня в нескольких районах. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Крыму ожидают шесть миллионов туристов в 2022 году

Отмечается, что режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов. Также он распространится на объекты министерств транспoрта, ЖКХ, здравоoохранения, энергетики, промпoлитики и госкoмитета по водному хoзяйству.





Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Крым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры