В Крыму продлен запрет на посещение лесов на 3 недели

Власти Крыма объявили о продлении запрета на посещение лесов на территории республики на 21 день. Об этом сообщает «КИА».

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Соответствующее решение принято Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым в целях обеспечения пожарной безопасности, пишет агентство.

Отмечается, что контроль за соблюдением запрета будут вести инспекторские группы лесной охраны. По данным министерства, по условиям погоды на территории республики прогнозируется пожарная опасность 4 и 5 классов.

В ведомстве призвали крымчан воздержаться от посещения лесов и в случае обнаружения лесного пожара сообщать в диспетчерскую службу Минприроды региона.

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