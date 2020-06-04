В Крыму продлен запрет на посещение лесов на 3 недели
Власти Крыма объявили о продлении запрета на посещение лесов на территории республики на 21 день. Об этом сообщает «КИА».
Соответствующее решение принято Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым в целях обеспечения пожарной безопасности, пишет агентство.
Отмечается, что контроль за соблюдением запрета будут вести инспекторские группы лесной охраны. По данным министерства, по условиям погоды на территории республики прогнозируется пожарная опасность 4 и 5 классов.
В ведомстве призвали крымчан воздержаться от посещения лесов и в случае обнаружения лесного пожара сообщать в диспетчерскую службу Минприроды региона.
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