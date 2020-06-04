В Крыму продлен запрет на посещение лесов на 3 недели

Соответствующее решение принято Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым в целях обеспечения пожарной безопасности, пишет агентство.

Отмечается, что контроль за соблюдением запрета будут вести инспекторские группы лесной охраны. По данным министерства, по условиям погоды на территории республики прогнозируется пожарная опасность 4 и 5 классов.

В ведомстве призвали крымчан воздержаться от посещения лесов и в случае обнаружения лесного пожара сообщать в диспетчерскую службу Минприроды региона.



