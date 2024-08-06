В Крыму приостановили ж/д сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой

Со ссылкой на республиканский минтранс Крючков отметил, что железнодорожное сообщение было приостановлено на два часа. По его словам, приостановка движения связана с техническими причинами.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров не будет вводить туристический налог до окончания специальной военной операции. Он отметил, что делать это до окончания СВО нецелесообразно, передает «Радиоточка НСН».

