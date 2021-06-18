В Крыму предупредили об угрозе схода селей из-за ливней

Уровень воды в реках Крыма в пятницу из-за ливней может подняться на 0,5-1,5 метра. В ряде округов юга полуострова есть угроза схода селей. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Между тем ливень, прошедший в Ялте, затопил ряд улиц города. За шесть часов там выпала месячная норма осадков. Из-за этого Водопадная речка вышла из берегов, сообщила мэр города Янина Павленко.

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По ее словам, из-за подтопления хоззоны «Крымэнерго» город рискует остаться без света. Кроме того, по информации мэра, на трассе в Алупке сошел сель, проезд там закрыт. В некоторых домах подтопленными оказались подвалы. Павленко призвала жителей не выходить без надобности из дома, отказаться от прогулок возле моря.

В четверг после дождей затопило Керчь, сообщает телеканал «360».

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ТЕГИ:Крым
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