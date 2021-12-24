В Крыму предупредили об опасности схода лавин в горах

В МЧС предупредили об опасности схода лавин в горах в Крыму в ближайшие выходные, передает ТАСС.

Также в МЧС посоветовали воздержаться от выхода в море и на набережные в связи с повышенной вероятностью происшествий.

Ранее в декабре сообщалось о сходе снежной лавины в Южной Осетии. Под лавину попали пять военных, трое из которых погибли.

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ФОТО: МЧС РФ
ТЕГИ:КрымЛавина
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