В Крыму предупредили об опасности схода лавин в горах

В МЧС предупредили об опасности схода лавин в горах в Крыму в ближайшие выходные, передает ТАСС.



Также в МЧС посоветовали воздержаться от выхода в море и на набережные в связи с повышенной вероятностью происшествий.

Ранее в декабре сообщалось о сходе снежной лавины в Южной Осетии. Под лавину попали пять военных, трое из которых погибли.

