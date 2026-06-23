В Воронежской области объявили дни траура после атаки ВСУ

Накануне в Воронеже в результате ударов украинских ракет погибли пять человек, пострадали десятки мирных жителей, напоминает RT.

В связи с ЧП губернатор подписал указ об объявлении в Воронежской области дней траура с 23 по 25 июня.

«В течение трех дней... будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий», - написал Гусев в мессенджере Макс.

Губернатор выразил уверенность, что все причастные к атаке понесут наказание.

