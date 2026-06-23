В Воронежской области объявили дни траура после атаки ВСУ
Дни траура объявлены в Воронежской области после ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Накануне в Воронеже в результате ударов украинских ракет погибли пять человек, пострадали десятки мирных жителей, напоминает RT.
В связи с ЧП губернатор подписал указ об объявлении в Воронежской области дней траура с 23 по 25 июня.
«В течение трех дней... будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий», - написал Гусев в мессенджере Макс.
Губернатор выразил уверенность, что все причастные к атаке понесут наказание.
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