«Третья жертва»: В Южной Осетии наши тело российского военного, попавшего под лавину
В Южной Осетии нашли тело пятого российского военного, оказавшегося в числе попавших под лавину у Рокского тоннеля, сообщает РИА Новости.
Сразу после инцидента, произошедшего 21 декабря, сообщалось, что под лавину попали пять военных, трех удалось спасти, однако один из них скончался по дороге в больницу.
Еще одного военнослужащего Южного военного округа нашли погибшим, поиски пятого продолжались до сегодняшнего дня.
Как отмечали в МЧС Южной Осетии, лавина накрыла кабинку с российскими военными, охранявшими тоннель.
Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, являющийся частью Транскавказской автомагистрали, расположен на одноименном горном перевале.
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