«Третья жертва»: В Южной Осетии наши тело российского военного, попавшего под лавину

В Южной Осетии нашли тело пятого российского военного, оказавшегося в числе попавших под лавину у Рокского тоннеля, сообщает РИА Новости.

Сразу после инцидента, произошедшего 21 декабря, сообщалось, что под лавину попали пять военных, трех удалось спасти, однако один из них скончался по дороге в больницу.

Еще одного военнослужащего Южного военного округа нашли погибшим, поиски пятого продолжались до сегодняшнего дня.

Как отмечали в МЧС Южной Осетии, лавина накрыла кабинку с российскими военными, охранявшими тоннель.

Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, являющийся частью Транскавказской автомагистрали, расположен на одноименном горном перевале.

