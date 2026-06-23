СМИ: В США в Техасе перевернулась фура с 2 млн пчел
Фура, которая перевозила ульи с почти 2 млн пчел, перевернулась в США на юго-востоке штата Техас, насекомые оказались на свободе. Об этом сообщил телеканал CBS KBTX.
Инцидент произошел в округе Оранж.
«Около двух миллионов пчел улетели в воскресенье после того, как грузовая фура с ульями перевернулась в сельской местности», - отмечает СМИ.
Пчеловоды помогут экстренным службам обезопасить место происшествия и убрать с дороги то, что осталось от ульев. Местных жителей призвали пока оставаться дома.
Ранее на территории Белого дома в Вашингтоне зафиксировали массовое нашествие «суперзлых» пчел.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кравцов назвал число стобалльников на ЕГЭ-2026 по истории
- В Воронежской области объявили дни траура после атаки ВСУ
- СМИ: В США в Техасе перевернулась фура с 2 млн пчел
- Все на Reddit: Как успех фильма «Закулисье реальности» повлияет на Голливуд
- Лавров назвал Зеленского фюрером
- Ушаков: Россия готова к диалогу с ЕС
- Онищенко исключил риск распространения в России мелиоидоза
- Правительство Литвы уходит в отставку
- Мясников объяснил, почему МРТ недопустимо делать без назначения врача
- СК назвал причастных к атаке на белорусский автобус под Брянском