СМИ: В США в Техасе перевернулась фура с 2 млн пчел

Фура, которая перевозила ульи с почти 2 млн пчел, перевернулась в США на юго-востоке штата Техас, насекомые оказались на свободе. Об этом сообщил телеканал CBS KBTX.

Инцидент произошел в округе Оранж.

«Около двух миллионов пчел улетели в воскресенье после того, как грузовая фура с ульями перевернулась в сельской местности», - отмечает СМИ.

Пчеловоды помогут экстренным службам обезопасить место происшествия и убрать с дороги то, что осталось от ульев. Местных жителей призвали пока оставаться дома.

Ранее на территории Белого дома в Вашингтоне зафиксировали массовое нашествие «суперзлых» пчел.

