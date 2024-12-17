В Крыму предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета с 20 февраля в целях обеспечения безопасности жителей региона. Об этом сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

В ведомстве подчеркнули, что местные интернет-провайдеры продолжат работу в обычном режиме. Причины возможных ограничений в сообщении не уточняются.