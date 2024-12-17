В Крыму предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета с 20 февраля в целях обеспечения безопасности жителей региона. Об этом сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

В ведомстве подчеркнули, что местные интернет-провайдеры продолжат работу в обычном режиме. Причины возможных ограничений в сообщении не уточняются.

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В настоящее время в Крыму услуги мобильной связи и интернета предоставляют четыре местных оператора, которые также обеспечивают соединение для компаний, работающих на материковой части России.

Ранее Федеральная антимонопольная служба обязала крупнейших российских операторов — «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Т2 Мобайл» — отменить доплату за роуминг в Крыму. Соответствующая наценка должна быть полностью исключена не позднее 28 февраля 2025 года. По данным Минсвязи региона, с 2014 года число базовых станций в Крыму увеличилось почти в четыре раза и достигло 4,3 тысячи. В ведомстве уточнили, что 98% населения полуострова и около 70% территории обеспечены мобильной связью в стандартах 2G и 3G, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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