Песков заявил, что скифское золото принадлежит Крыму и должно быть там
27 ноября 202317:43
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что скифское золото принадлежит Крыму, сообщает РИА Новости.
Комментируя сообщения о прибытии скифского золота на Украину он отметил, что оно должно быть на полуострове.
«Оно принадлежит Крыму. Должно быть там», - заключил представитель Кремля.
Ранее музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу скифского золота Национальному музею истории Украины в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru