Песков заявил, что скифское золото принадлежит Крыму и должно быть там

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что скифское золото принадлежит Крыму, сообщает РИА Новости.

Украина заявила о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту

Комментируя сообщения о прибытии скифского золота на Украину он отметил, что оно должно быть на полуострове.

«Оно принадлежит Крыму. Должно быть там», - заключил представитель Кремля.

Ранее музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу скифского золота Национальному музею истории Украины в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКрымЗолото

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