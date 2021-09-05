В Крыму предложили оптимальное решение суда по скифскому золоту

«Если коллекцию отдадут Украине, ее просто разграбят и об этом культурном наследии можно будет забыть. Поэтому допускаю, что судом может быть вынесено соломоново решение, которое не даст навредить взаимоотношениям между Россией и Нидерландами в музейной сфере. К примеру, суд оставит временно коллекцию на хранение в Нидерландах до лучших времен и прекратит производство по делу в связи с наличием в нем публично-правовой и политической составляющей», - считает Молохов.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Амстердама перенес заседание по делу о скифском золоте до 26 октября.

Напомним, в 2014 году коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После присоединения Крыма к России на золото заявили права как музеи полуострова, так и Украина.

По решению окружного суда Амстердама 14 декабря 2016 года коллекцию должны были передать Киеву. После этого представители Крыма подали апелляцию и сменили адвокатов. В июле 2019 года суда установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.

