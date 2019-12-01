Процесс по скифскому золоту из Крыма возобновят в декабре

1 декабря 201909:00

В Амстердаме возобновят судебное разбирательство по вопросу скифского золота из крымских музеев. Об этом заявил зампред Совета министров — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, пишет ТАСС.

«Одно заседание должно быть в декабре, следующие — в начале следующего года… Сложный судебный процесс, имеющий большие политические нюансы», — сказал Мурадов.

Мурадов напомнил, что скифские артефакты должны быть возвращены туда, где их обнаружили, то есть, в Крым. Именно такие положения закреплены в контрактах, заключённых между музеями Крыма и Амстердама.

Голландский музей спрятал скифское золото из Крыма

Новые доказательства по делу о скифском золоте были представлены музеями Крыма в сентябре, напоминает RT.

В 2014 году коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После присоединения Крыма к России на золото заявили права как музеи полуострова, так и Украина.

Ранее президент Пушкинского музея Ирина Антонова в беседе с НСН заявила, что прежде чем разрывать музейные отношения с Амстердамом, нужно добиться возврата золота Крыму.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:ЗолотоСудУкраинаКрым