Процесс по скифскому золоту из Крыма возобновят в декабре
В Амстердаме возобновят судебное разбирательство по вопросу скифского золота из крымских музеев. Об этом заявил зампред Совета министров — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, пишет ТАСС.
«Одно заседание должно быть в декабре, следующие — в начале следующего года… Сложный судебный процесс, имеющий большие политические нюансы», — сказал Мурадов.
Мурадов напомнил, что скифские артефакты должны быть возвращены туда, где их обнаружили, то есть, в Крым. Именно такие положения закреплены в контрактах, заключённых между музеями Крыма и Амстердама.
Новые доказательства по делу о скифском золоте были представлены музеями Крыма в сентябре, напоминает RT.
В 2014 году коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После присоединения Крыма к России на золото заявили права как музеи полуострова, так и Украина.
Ранее президент Пушкинского музея Ирина Антонова в беседе с НСН заявила, что прежде чем разрывать музейные отношения с Амстердамом, нужно добиться возврата золота Крыму.
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