Процесс по скифскому золоту из Крыма возобновят в декабре

В Амстердаме возобновят судебное разбирательство по вопросу скифского золота из крымских музеев. Об этом заявил зампред Совета министров — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, пишет ТАСС.

«Одно заседание должно быть в декабре, следующие — в начале следующего года… Сложный судебный процесс, имеющий большие политические нюансы», — сказал Мурадов.

Мурадов напомнил, что скифские артефакты должны быть возвращены туда, где их обнаружили, то есть, в Крым. Именно такие положения закреплены в контрактах, заключённых между музеями Крыма и Амстердама.