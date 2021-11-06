В Крыму предложили новую тактику ведения дела о возвращении скифского золота

Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает, что нужно изменить тактику ведения судебного дела о возвращении крымской коллекции скифского золота. Об этом сообщает РИА «Новости».

Голландский музей спрятал скифское золото из Крыма

«Шансы вернуть коллекцию есть, при условии смены команды юристов, избравшую ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс. Коллекция крымских сокровищ является неотъемлемой частью музейного фонда нашей страны, федеральной государственной собственностью и в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины», — заявил Молохов.

По мнению Молохова, ошибочной линией ведения дела является позиция, подразумевающая «спор четырех крымских музеев с голландским музеем о возвращении экспонатов», а «не межгосударственный спор». Россия, считает он, должна вступить в тяжбу, как ранее – Украина, пишет Газета.ru.

Ранее президент Пушкинского музея Ирина Антонова в беседе с НСН заявила, что прежде чем разрывать музейные отношения с Амстердамом, нужно добиться возврата золота Крыму.

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ФОТО: РИА Новости / Н. Селюченко
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