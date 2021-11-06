В Крыму предложили новую тактику ведения дела о возвращении скифского золота

«Шансы вернуть коллекцию есть, при условии смены команды юристов, избравшую ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс. Коллекция крымских сокровищ является неотъемлемой частью музейного фонда нашей страны, федеральной государственной собственностью и в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины», — заявил Молохов.

По мнению Молохова, ошибочной линией ведения дела является позиция, подразумевающая «спор четырех крымских музеев с голландским музеем о возвращении экспонатов», а «не межгосударственный спор». Россия, считает он, должна вступить в тяжбу, как ранее – Украина, пишет Газета.ru.

Ранее президент Пушкинского музея Ирина Антонова в беседе с НСН заявила, что прежде чем разрывать музейные отношения с Амстердамом, нужно добиться возврата золота Крыму.

