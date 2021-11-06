В Крыму предложили новую тактику ведения дела о возвращении скифского золота
Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает, что нужно изменить тактику ведения судебного дела о возвращении крымской коллекции скифского золота. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Шансы вернуть коллекцию есть, при условии смены команды юристов, избравшую ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс. Коллекция крымских сокровищ является неотъемлемой частью музейного фонда нашей страны, федеральной государственной собственностью и в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины», — заявил Молохов.
По мнению Молохова, ошибочной линией ведения дела является позиция, подразумевающая «спор четырех крымских музеев с голландским музеем о возвращении экспонатов», а «не межгосударственный спор». Россия, считает он, должна вступить в тяжбу, как ранее – Украина, пишет Газета.ru.
Ранее президент Пушкинского музея Ирина Антонова в беседе с НСН заявила, что прежде чем разрывать музейные отношения с Амстердамом, нужно добиться возврата золота Крыму.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 735 / сут.
Умерли
244 тыс.+1 192 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+28 605 / сут.
- Уволившиеся из скорой помощи в Облучье врачи отозвали заявления
- В Крыму предложили новую тактику ведения дела о возвращении скифского золота
- Адвокат по делу о нападении в Новых Ватутинках рассказал другую версию событий
- Москву в субботу ожидают кратковременные дожди
- Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
- Более ста человек могли погибнуть при взрыве в Сьерра-Леоне
- Порошенко: Российские войска могут добраться до Украины за сутки
- Задержан четвертый участник конфликта в Новой Москве
- Американский профессор допустил возможность новой гражданской войны в США
- СМИ назвали имя будущего главы МИД Японии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru