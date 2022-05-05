В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения», — подчеркнул чиновник.

Как отметил Крючков, соединяющие Крым и Херсонскую область железнодорожные ветки уже восстановлены, вскоре по ним могут пойти пассажирские поезда, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, на контролируемых российскими силами территориях возобновил работу городской и междугородний общественный транспорт, это означает, что регионы переходят к мирной жизни, отмечает РЕН ТВ.

