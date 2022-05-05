В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

Транспортная блокада Крыма со стороны Украины фактически ликвидирована. Об этом заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в интервью РИА Новости.

Путин: спецоперация обеспечит безопасность Донбасса, Крыма и всей России

«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения», — подчеркнул чиновник.

Как отметил Крючков, соединяющие Крым и Херсонскую область железнодорожные ветки уже восстановлены, вскоре по ним могут пойти пассажирские поезда, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, на контролируемых российскими силами территориях возобновил работу городской и междугородний общественный транспорт, это означает, что регионы переходят к мирной жизни, отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ТранспортКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры