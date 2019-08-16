В Крыму планируют собрать 80 тысяч тонн урожая винограда

Отмечается, что в настоящее время собранный урожай составляет 135 тонн. В частности, более 100 тонн пришлось на столовые сорта винограда и 35 тонн - на технические сорта.

По данным Минсельхоза, планы по сбору в текущем году соответствуют урожайности прошлого года. Как правило сбор урожая на полуострове идет до конца октября — начала ноября.



