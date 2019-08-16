В Крыму планируют собрать 80 тысяч тонн урожая винограда
Аграрии Крыма приступили к сбору винограда. Как сообщает Крымское информационное агентство за ссылкой на региональный Минсельхоз, за 2019 год в республике планируют собрать около 80 тысяч тонн винограда.
Отмечается, что в настоящее время собранный урожай составляет 135 тонн. В частности, более 100 тонн пришлось на столовые сорта винограда и 35 тонн - на технические сорта.
По данным Минсельхоза, планы по сбору в текущем году соответствуют урожайности прошлого года. Как правило сбор урожая на полуострове идет до конца октября — начала ноября.
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