В Крыму отказались от парада и шествия «Бессмертного полка» на 9 мая

Военный парад и шествие «Бессмертного полка» на 9 мая в Крыму не состоятся. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Шойгу: В параде Победы 9 мая в Москве примут участие более девяти тысяч человек

Как пояснил руководитель региона, такое решение связано с вопросами обеспечения безопасности.

«Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведем праздничные мероприятия в разных форматах», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Как отметил глава Крыма, регион достойно встретит День Победы.

Между тем в Кремле объявили, что генеральная репетиция парада Победы на Красной площади в Москве пройдет 5 мая, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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