В Крыму отказались от парада и шествия «Бессмертного полка» на 9 мая
Военный парад и шествие «Бессмертного полка» на 9 мая в Крыму не состоятся. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Как пояснил руководитель региона, такое решение связано с вопросами обеспечения безопасности.
«Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведем праздничные мероприятия в разных форматах», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Как отметил глава Крыма, регион достойно встретит День Победы.
Между тем в Кремле объявили, что генеральная репетиция парада Победы на Красной площади в Москве пройдет 5 мая, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru