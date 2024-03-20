Шойгу: В параде Победы 9 мая в Москве примут участие более девяти тысяч человек
Более девяти тысяч человек примут участие в параде Победы 9 мая в Москве. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, это полки, батальоны, роты по видам и родам войск, участники спецоперации на Украине, воспитанники Суворовских и Нахимовского училищ.
Также в параде примут участие юнармейцы, военнослужащие-женщины, казаки и сводный военный оркестр.
«В этом мероприятии будут задействованы более семидесяти пяти единиц вооружения и военной техники, а также авиация ВКС РФ», - добавил министр.
Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что отменили военный парад в честь 80-летия освобождения города от блокады по просьбе Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru