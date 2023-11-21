В Крыму опровергли сообщения о взрывах в Евпатории и Саках
Информация о взрывах в Евпатории и Саках не соответствует действительности, написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
По его словам, в западной части Крыма и других частях полуострова все спокойно.
Фейковые сообщения о взрывах распространяют украинские ресурсы, отметил Крючков. Чиновник призвал доверять только официальным источникам информации
Ранее несколько украинских Telegram-каналов сообщали о якобы взрывах в Евпатории и пожаре на Сакской ТЭЦ.
Вооруженные силы России 17 ноября уничтожили семь украинских катеров, шедших в направлении Крыма. Объекты обнаружили в ходе воздушного патрулирования, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru