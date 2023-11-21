В Крыму опровергли сообщения о взрывах в Евпатории и Саках

По его словам, в западной части Крыма и других частях полуострова все спокойно.

Фейковые сообщения о взрывах распространяют украинские ресурсы, отметил Крючков. Чиновник призвал доверять только официальным источникам информации

Ранее несколько украинских Telegram-каналов сообщали о якобы взрывах в Евпатории и пожаре на Сакской ТЭЦ.

Вооруженные силы России 17 ноября уничтожили семь украинских катеров, шедших в направлении Крыма. Объекты обнаружили в ходе воздушного патрулирования, передает «Радиоточка НСН».

