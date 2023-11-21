В Крыму опровергли сообщения о взрывах в Евпатории и Саках

Информация о взрывах в Евпатории и Саках не соответствует действительности, написал в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

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По его словам, в западной части Крыма и других частях полуострова все спокойно.

Фейковые сообщения о взрывах распространяют украинские ресурсы, отметил Крючков. Чиновник призвал доверять только официальным источникам информации

Ранее несколько украинских Telegram-каналов сообщали о якобы взрывах в Евпатории и пожаре на Сакской ТЭЦ.

Вооруженные силы России 17 ноября уничтожили семь украинских катеров, шедших в направлении Крыма. Объекты обнаружили в ходе воздушного патрулирования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыЕвпаторияКрым

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