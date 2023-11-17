Средства ПВО сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» над Крымом
Российские системы ПВО сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщили в Минобороны России.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что ПВО уничтожили ракеты над Северным молом в Севастополе. По его словам, в результате инцидента инфраструктура не пострадала.
Ранее в городе объявлялась воздушная тревога. Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовали спрятаться в убежища, отмечает RT.
Во время воздушной тревоги в городе перестает ходить морской и наземный транспорт, пишет «Свободная пресса». Сейчас воздушная тревога отменена. Она продлилась примерно 20 минут.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая Доблесть России»
- Санду объяснила, как ее собака укусила президента Австрии
- Песков заявил, что продолжает пользоваться iPhone
- Средства ПВО сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» над Крымом
- У осужденного за хищения экс-главы Дил-банка украли с криптокошелька $335 тысяч
- В Севастополе сбиты две воздушные цели
- Песков: Не являюсь поклонником Моргенштерна
- Госпошлина за загранпаспорта вырастет до 6 тысяч рублей с 1 июля 2024 года
- Один человек погиб при взрыве в здании Ереванского госуниверситета
- Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru