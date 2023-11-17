Средства ПВО сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» над Крымом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что ПВО уничтожили ракеты над Северным молом в Севастополе. По его словам, в результате инцидента инфраструктура не пострадала.

Ранее в городе объявлялась воздушная тревога. Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовали спрятаться в убежища, отмечает RT.

Во время воздушной тревоги в городе перестает ходить морской и наземный транспорт, пишет «Свободная пресса». Сейчас воздушная тревога отменена. Она продлилась примерно 20 минут.

