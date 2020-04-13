Кремль: Путин ищет способы помочь россиянам и бизнесу в ручном режиме

«Безусловно, требуется какое-то количество дней для того, чтобы заработали все меры поддержки», - цитирует Пескова РИА Новости.



В Кремле отметили, что назначенная на понедельник встреча Путина и главы банка ВТБ Андрея Костина - один из видов работы, которые выполняются сейчас в ежечасном режиме со стороны как Путина, так и правительства.



Ранее стало известно о мерах поддержки медикам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом. Так глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить 45 млрд рублей на выплаты медицинским работникам. Эти деньги Минздрав получит из резервного фонда правительства, сообщает «Свободная пресса».

