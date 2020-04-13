Кремль: Путин ищет способы помочь россиянам и бизнесу в ручном режиме

Президент России Владимир Путин в ручном режиме занимается проработкой мер поддержки россиянам и бизнесу. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Безусловно, требуется какое-то количество дней для того, чтобы заработали все меры поддержки», - цитирует Пескова РИА Новости.

В Кремле отметили, что назначенная на понедельник встреча Путина и главы банка ВТБ Андрея Костина - один из видов работы, которые выполняются сейчас в ежечасном режиме со стороны как Путина, так и правительства.

Ранее стало известно о мерах поддержки медикам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом. Так глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить 45 млрд рублей на выплаты медицинским работникам. Эти деньги Минздрав получит из резервного фонда правительства, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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