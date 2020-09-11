Волонтеры обустроят древний Херсонес этой осенью
Волонтеры проведут работы по благоустройству древнего Херсонеса в сентябре-октябре этого года, сообщила НСН пресс-служба фонда «Моя история».
Отмечается, что на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» при участии фонда «Моя история» состоится проект «Волонтеры наследия. Херсонес-2020». Он пройдет в рамках нацпроекта «Культура» при поддержке Минкультуры РФ, Патриаршего совета по культуре, Российского фонда культуры и объединит добровольцев со всей страны.
На протяжение двух месяцев множество волонтеров примут участие в благоустройстве территории участков хоры Херсонеса и загородного некрополя, которые уже третий год проводятся в археологической зоне Севастополя. Добровольцы из Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Чебоксар и Москвы расчистят территорию, окрасят защитные конструкции, посадят зеленые насаждения, а также помогут в зарисовке археологического материала под руководством опытных мастеров.
По словам председателя совета фонда Ивана Есина, проект направлен на развитие и поддержку добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия и популяризации истории.
«Особенно, это важно для Херсонеса, значение которого для российской истории уникально. Здесь в корсунской купели разрозненные племена Древней Руси обрели тот единый духовный и ценностный стержень, который превратил их в единый народ, дал основу для успешного национального и государственного развития». - подчеркнул Есин.
Волотерам обеспечат проживание на археологической базе музея, проезд до места проведения мероприятия и трехразовое питание, а в свободное от работы время для добровольцев будут организованы образовательные и дискуссионные площадки.
Как отмечает фонд, в результате реализации проекта территории музея-заповедника получат ту помощь, в которой нуждается каждый крупный музей под открытым небом в России.
Стоит также отметить, что проект проводится при участии Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Общественной палаты РФ.
Фонд «Моя история» уже несколько лет оказывает поддержку музею-заповеднику «Херсонес Таврический» в рамках реализации проекта благоустройства и музеефикации. На сегодняшний день более 400 миллионов рублей было вложено в развитие музейного направления и материально-технической базы музея.
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