В Крыму назначен новый глава Минтопэнерго

Должность министра топлива и энергетики в Крыму занял Евгений Рукавишников. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. По данным агентства, Рукавишникова уже представил коллективу ведомства замглавы Совета министров Игорь Михайличенко.

Накануне от данной должности указом Аксенова был отстранен Вадим Белик, занимавший пост с июля 2017 года.

Как ожидается, новые министры республики, которые избирались в рамках конкурса «Твое правительство», будут назначены до конца текущего года.



